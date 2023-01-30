2023/01/30 | 19:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، الاثنين، 30...

ظهرت المقالة العراقيون انفقوا عشرات الملايين من الدولارات على العلاج بالهند..



و الصحة عاجزة عن كسب ثقة المواطن أولاً على المسلة.

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