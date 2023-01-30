محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر شباط للمولدات الأهلية والحكومية

2023/01/30 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت محافظة بغداد ، الاثنين، تسعيرة الأمبير لشهر شباط (الثاني) للمولدات الأهلية والحكومية.

وقالت المحافظة في بيان “تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر شباط (الثاني) للمولدات الأهلية والحكومية وفق مايلي:

– تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الساعة ١ ليلاً (٦,٠٠٠) دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية وبالإمكان إضافة (١,٠٠٠ – ٢,٠٠٠) دينار فقط، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

– تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ(٨,٠٠٠ ) دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان اضافة (١,٠٠٠ -٢,٠٠٠) دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

– سعر الأمبير (١٣،٠٠٠) دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة (١,٠٠٠ /٢,٠٠٠) دينار فقط، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.واضاف البيان ” لمسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلائم مع وضع المنطقة وتجهيزها بالطاقة الكهربائية، بشرط أن لايتعدى السعر الذي تم تحديده”.

واكد على “الإلتزام بجميع التعليمات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف وإتخاذالإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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