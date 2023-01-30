قائد العمليات: عملية ديالى الأمنية مستمرة في يومها العاشر وهذه ابرز نتائجها

2023/01/30 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الاثنين، أن العملية الامنية الواسعة مستمرة في يومها العاشر في 5 محاور.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” عملية ديالى الامنية مستمرة في يومها العاشر في 5 محاور رئيسية لانهاء خطر خلايا داعش الارهابي وتامين المناطق واعادة الاسر النازحة”، مؤكدا أن “ابرز نتائجها ضبط وتدمير 7 مضافات وتفكيك عبوات ناسفة وفتح طرق واعادة الانتشار”.

واضاف، ان “العملية تجري ضمن قائمة اهداف اعدت من قبل القيادة في محاور عدة”، لافتا الى أنه “بعد الانتهاء من عمليات التمشيط ستليها عملية اعادة الانتشار واعادة الاسر النازحة وفق خطة ممنهجة”.

واشار قائد عمليات ديالى إلى أن “العملية هي الاكبر في ديالى منذ اشهر”.

وتجري في ديالى عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب خلايا داعش في محاور عدة لتحقيق اعلى معدلات الاستقرار الاني.

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