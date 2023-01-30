شاهد بالفيديو.. النظام الصحي في العراق .. احتضار وترنح | نريد وطن

2023/01/30 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AgFFD9_wa08

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