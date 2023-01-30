محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر شباط للمولدات الاهلية

2023/01/30 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر شباط للمولدات الاهليةالذهبي 13 ألفاً والعادي 6 الآف دينار

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