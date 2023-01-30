ناشط سياسي: التظاهر لأجل الدولار عديم الجدوى يجب استهداف المتسبب

2023/01/30 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر الناشط السياسي منتظر الزيدي اليوم الاثنين، ان التظاهر من أجل الدولار، ليست مجدية، والمسألة الأهم هو العودة للقضية الشاملة.

وقال الزيدي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "هناك مشكلة وقضية، والمشكلة اليوم هو ارتفاع سعر الدولار، اما القضية الكبرى فهو الوطن، ونحن نريد استعادة الوطن من الطبقة الحاكمة منذ 2003 وحتى الان".

واعتبر الزيدي ان مشكلة الدولار وغيرها من المشاكل، ناجمة من هذه القضية، فالطبقة الحاكمة هي المسؤولة عن اغراق السوق بالبضائع المستوردة والتعامل مع دول اخرى لتنشيط اقتصادها وجعل العراق عرضة للعقوبات الاميركية، وجعل اقتصاد البلاد ايضا مرهونا بقرارات واشنطن"، مبينًا ان التظاهر لايجب ان يكون لاجل الدولار فقط وعندما ينخفض تنتهي التظاهرات، بل يجب الاستمرار بالقضية الكبرى.

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