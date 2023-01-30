الوفد القضائي الايراني: سندفع حكومة بغداد لمحاسبة المتورطين باغتيال سليماني

2023/01/30 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أكد رئيس البعثة القضائية الإيرانية كاظم غريب عبادي، ان زيارته إلى العاصمة بغداد اليوم اليوم الاثنين، هدفها دفع الحكومة العراقية الى اتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الجنرالين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عام 2020.

وقال غريب عبادي والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس مجلس القضاء للشؤون الدولية بحسب تصريحات أوردتها شبكة برس تي في الإيرانية وترجمتها (بغداد اليوم)، انه "يهدف من خلال زيارته الى حث الحكومة العراقية الى تقديم الاتهامات بأسرع وقت ممكن واحضار المسؤولين عن الجريمة امام العدالة"، دون ان يكشف عن أسماء هؤلاء المتهمين.

المسؤول الإيراني اكد أيضا ان "الوفد القضائي الذي يقوده سيقوم أيضا ببحث عمليات مكافحة الإرهاب مع المسؤولين العراقيين"، مضيفا ان "البلدين ما يزالان يعانيان من وجود الجماعات الإرهابية".

وشدد على ضرورة ان "نحافظ على تعاون وتنسيق مقرب على مستوى المحاكم الوطنية والدولية ومنظمات حقوق الانسان لمواجهة الإرهابيين والجماعات الإرهابية".

كما قال غريب عبادي أيضا ان "وفده سيناقش قضايا بعض الهاربين في بعض مناطق العراق مع السلطات المحلية" دون الكشف عن هوياتهم او الإشارة الى المناطق التي يتواجدون داخلها.

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