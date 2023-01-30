2023/01/30 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة، قال ناشروها إنّها تظهر انهيار فندقٍ في مكة المكرّمة حديثاً.

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