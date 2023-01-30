2023/01/30 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، مواصلة الحوار وصولاً لتفاهمات مشتركة بين بغداد وأربيل.وذكرت رئاسة الوزراء في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد واربيل تؤكدان مواصلة الحوار وصولاً لتفاهمات مشتركة المركز الخبري الوطني.

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