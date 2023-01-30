كربلاء :مسوحات هندسية لانجاز جسر رباع في قضاء الهندية

2023/01/30 | 20:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام قضاء الهندية التابع

لمحافظة كربلاء المقدسة عن اجراء

مسوحات لمشروع انشاء الجسر الرابع

الحولي في القضاء .

وقال منتظر الشافعي لوكالة نون الخبرية

ان انشاء الجسر الرابع في قضاء الهندية

22 كم ش

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