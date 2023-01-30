2023/01/30 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز
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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتحرير فتاة والقبض على الخاطفين بمنطقة الغزالية غربي بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير فتاة والقبض على خاطفيها غربي بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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