2023/01/30 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتحرير فتاة والقبض على الخاطفين بمنطقة الغزالية غربي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير فتاة والقبض على خاطفيها غربي بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير فتاة والقبض على خاطفيها غربي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).