2023/01/30 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعلن استكمال انتخاب رؤساء ونواب اللجان النيابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعلن استكمال انتخاب رؤساء ونواب اللجان النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).