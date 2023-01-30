2023/01/30 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YAVetddWBtE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لتغريمه بـ100 ألف دينار.. عراقي ينتقم من شرطي المرور بطريقة شريرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لتغريمه بـ100 ألف دينار.. عراقي ينتقم من شرطي المرور بطريقة شريرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).