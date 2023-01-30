مسلسل الانتقام مستمر بين شاكيرا وبيكيه وغرائب ومفاجآت بأسبوع الموضة في باريس.. الأبرز في أسبوع

2023/01/30 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جديد سلطان الطرب بعد وجع الرحيل، مسلسل الانتقام مستمر بين شاكيرا وبيكيه، بريتني سبيرز تطالب باحترام خصوصيتها، والمزيد من غرائب أسبوع الموضة في باريس..إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

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