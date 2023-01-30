2023/01/30 | 21:19 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 3) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولأجل القاء الأضواء على اوجه التشابه
بين يحيى بن زكريا والحسين بن علي
عليهما السلام كما يستفاد من الروايات
الاسلامية ، ان هناك جهات مشتركة واوجه
تشابه بين ، منها :
1 ـ في ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 3) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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