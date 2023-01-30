الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 3

2023/01/30 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ولأجل القاء الأضواء على اوجه التشابه

بين يحيى بن زكريا والحسين بن علي

عليهما السلام كما يستفاد من الروايات

الاسلامية ، ان هناك جهات مشتركة واوجه

تشابه بين ، منها :

1 ـ في ا

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