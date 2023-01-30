رونالدو يبيع طائرته الخاصة

2023/01/30 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"

الإسبانية، بأن النجم البرتغالي

كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي

لكرة القدم، نجح في إيجاد مشتر لطائرته

الخاصة بعد أشهر من عرضها للبيع.

وعرض كريستيانو رونالدو طائرته ا

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