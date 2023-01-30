2023/01/30 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، إصابة طفلين إثر عبثهم بمخلف حربي في محافظة بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة طفلين إثر عبثهم بمخلف حربي في بابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة طفلين إثر عبثهم بمخلف حربي في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).