2023/01/30 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف غربي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني، تمكنت من إلقاء القبض على متهم قامَ بخطف فتاة ، كما تم تحرير المخطوفة والتي تبلغ من العمر (17) عاماً حيث جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات من أحد المواطنات عن وجود حالة خطف غربي العاصمة بغداد"، مبينة أنه "تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاته من خلال كاميرات المراقبة ، اسفرت عن القاء القبض على المتهم الخاطف".

وأضافت أنه "تم تسليم الطرفان إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).