صحة الديوانية تشتري حاجيات بسيطة بمبالغ مهولة: سلة نفايات بـ200 ألف دينار - عاجل

2023/01/30 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اظهرت وثائق اطلعت عليها "بغداد اليوم"، تسجيل مشتريات من قبل دائرة صحة الديوانية لحاجيات بسيطة مقابل مبالغ مالية طائلة وغير معقولة، من بينها سلة نفايات بمبلغ 200 ألف دينار للقطعة الواحدة.

وبحسب الوثائق التي توثق مشتريات دائرة صحة الديوانية وخلال فترة كورونا، فقد تم شراء 90 كرسي ثابت وبسعر 250 ألف دينار للكرسي الواحد، ليكون المجموع 22 مليون و500 ألف دينار، فضلا عن شراء 50 سلة نفايات ستيل وبسعر 200 ألف دينار للسلة الواحدة، ليكون مجموع كلفة السلال 10 ملايين دينار عراقي، فضلا عن مشتريات اخرى بمبالغ مهولة.

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