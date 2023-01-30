محللون: التصريحات بشأن الحاجة للتواجد الامريكي متسرعة وفاقدة للدبلوماسية

2023/01/30 | 21:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال محللون سياسيون وخبراء أمن في مجموعة الاتحاد للتحليل السياسي أن...

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