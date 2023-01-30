2023/01/30 | 22:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية: تفكيك 3 شبكات تتاجر بالمخدرات وضبط كمية كبيرة من الأفيون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/30 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية: تفكيك 3 شبكات تتاجر بالمخدرات وضبط كمية كبيرة من الأفيون) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية: تفكيك 3 شبكات تتاجر بالمخدرات وضبط كمية كبيرة من الأفيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).