بينهم اجانب .. تفكيك ثلاث شبكات لتجارة وتهريب المخدرات بمحافظات مختلفة

2023/01/30 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن تفكيك ثلاث شبكات لتجارة وتهريب المخدرات بمحافظات مختلفة.

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