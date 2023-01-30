مكتب مجلس النواب في كربلاء :الهجرة الى المحافظة ملف شائك... وملف المدارس متعب ومهلك

2023/01/30 | 22:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة

كربلاء ان مشكلة الهجرة تعد مشكلة

رئيسية في كربلاء المقدسة وعدم اجراء

التعداد السكاني والاعتماد فقط على

البطاقة السكنية القديمة يعتبر مشكلة

كبرى، والمشكلة الاساسي

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