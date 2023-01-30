السوشيل ميديا والامن المجتمعي العراقي

2023/01/30 | 22:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بالرغم من الفوضى التي ضربت مفاصل

المشهد الاعلامي العراقي وشيوع بعض

المفاهيم الهابطة اعلاميا واخلاقيا

وحتى اجتماعيا وإساءة للذوق العام

مايعرض الامن المجتمعي العراقي الى

التفاهة .



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