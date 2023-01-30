الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

2023/01/30 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كتاب سيرة ذاتية نشره عام 2010، يقول الملك عبدالله الثاني، في فصل حمل عنوانا فرعيا "إسرائيل القلعة أم السلام مع سبع وخمسين دولة"، مخاطبا الإسرائيليين مباشرة: "..لا تسمحوا لسياسييكم بأن يضعوا أمنكم في أشداق الخطر من خلال الخيارات العمياء الخالية من التفكير السليم والتي تمعن في عزلكم"

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