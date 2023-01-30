الخميس المقبل.. 3 ملفات تخص العراق ستطرح أمام مجلس الامن الدولي

2023/01/30 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين، بأن احاطة خاصة عن الوضع العراقي لـ3 ملفات سيتم تقديمها أمام مجلس الامن الدولي الخميس المقبل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت، ستقدم بجلسة علنية إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل بشأن الوضع في العراق على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي".

ويشهد العراق في الوقت الحالي ازمات متراكبة من بينها أزمة الدولار وارتفاع اسعاره ومحاولات السيطرة على التهريب، فضلا عن الازمة السياسية بين بغداد واربيل عقب قرار المحكمة الاتحادية وتأثيره على عرقلة اقرار الموازنة العامة لعام 2023.

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