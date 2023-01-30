قيادي في الفتح: أيادٍ داخلية تريد افشال السوداني وأزمة الدولار لـ

2023/01/30 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي اليوم الاثنين، عن وجود أيادٍ داخلية تهدف لافشال حكومة السوداني، معتبرا ان ازمة الدولار احدى ادواتها.

وقال الفتلاوي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "ازمة الدولار الحالية هدفها ارضاخ الحكومة وتركيعها"، مبينًا أن "ايادٍ داخلية تحاول عرقلة العملية السياسية وافشال الحكومة".

وأكد ان "السوداني مُطالب بإيجاد توازنات اقليمية ودولية لانجاح حكومته، وجميع رؤساء الوزراء كانت لديهم توازنات مع الدول العربية"، مبينا ان "الوفرة المالية ليست تحت ايدينا بل في عهدة واشنطن".

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