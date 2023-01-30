5 توصيات من المجلس الاقتصادي بخصوص أسعار المنتجات النفطية

2023/01/30 | 22:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم المجلس الوزاري للاقتصادي، اليوم الاثنين، خمسة مقترحات إلى مجلس الوزراء، بخصوص أسعار المشتقات النفطية.

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