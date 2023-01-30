المالية النيابية تدشن اعمالها بملف تورط رابطة المصارف الخاصة بأزمة الدولار

2023/01/30 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن حراك برلماني بشأن موقف رابطة المصارف الخاصة العراقية من أزمة الدولار.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، انه “بعد تسمية أعضاء اللجنة المالية وانتخاب رئيسها ونوابه، سيكون هناك حراك للجنة بشأن موقف رابطة المصارف الخاصة العراقية من أزمة الدولار، ودور الرابطة بهذه الازمة”.

وبين الكاظمي ان “هناك مصارف أهلية عليها عقوبات من شراء الدولار، لكن هذه المصارف، تعمل على سحب الدولار من السوق، ويجب ان يكون هناك دور للرابطة من هذه المصارف، التي هي مسجلة عندها، ولهذا سيكون لنا حراك لمتابعة عمل جميع المنظمات المالية في العراق”.

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