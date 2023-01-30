البارتي بشأن الاجتماع الأخير مع اليكتي: نتائجه غير ملموسة

2023/01/30 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأثنين، مخرجات الاجتماع مع الاتحاد الوطني “غير ملموسة”، وفيما أكد ان اللقاء الأخير جاء بهدف إعادة الأجواء داخل إقليم كردستان، كشف عن وجود اجتماع جديد بين الحزبين.

وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الاجتماع الأخير الذي عقد بين قيادات الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كان الغرض منه إعادة الأجواء السياسية بين الحزبين والاستعداد لمفاوضات مستمرة”.

وأضاف، أن “اللقاء لم يشهد أي مخرجات ملموسة الغرض، بل استعداد اليكتي والبارتي للانتخابات المقبلة بالإضافة الى إيقاف الهجمات الإعلامية بين الطرفين”.

وأكد القيادي في حزب بارزاني، ان “هناك اجتماعاً جديداً يجمع الديمقراطي والاتحاد، لكن لم يتم تحديد موعده”، لافتا الى أن “الاجتماع المقبل سيأتي من أجل حل الخلافات الأساسية بين الطرفين”.

والتقى اول أمس السبت، وفد رفيع المستوى من المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية لمناقشة الوضع السياسي في إقليم كردستان، وعرض الموقف العام حول مختلف القضايا المتعلقة بالاتفاق السابق بين الجانبين.

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