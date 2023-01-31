2023/01/30 | 23:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يوري إحنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، إنه إذا حصلت روسيا على صواريخ باليستية إيرانية لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، فإنها لا تملك الوسائل للدفاع ضدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تحذر من عدم قدرتها على مواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تحذر من عدم قدرتها على مواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).