2023/01/30 | 23:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i9_IwB2PA4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معين الكاظمي: الخميس المقبل اجتماع البنك المركزي والفيدرالي الاميركي في اسطنبول لحل ازمة سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معين الكاظمي: الخميس المقبل اجتماع البنك المركزي والفيدرالي الاميركي في اسطنبول لحل ازمة سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).