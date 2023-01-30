قصف بطائرات داخل الأراضي السورية لقوافل شاحنات قادمة من العراق

2023/01/31 | 00:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الحدود السورية العراقية قصف طائرات داخل الأراضي السورية لقوافل شاحنات قادمة من العراق.ورغم عدم تحديد هوية الطائرات إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الهجمات استهدفت قافلة تابعة لفصائل إيرانية

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