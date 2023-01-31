زعيم الحزب الديمقراطي الجديد يدعو لمناقشة طارئة في مجلس العموم

2023/01/31 | 00:31 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ إنه سيدعو مجلس العموم لإجراء مناقشة طارئة حول خصخصة الرعاية الصحية.أكد سينغ أن القضية أولوية قصوى بالنسبة له ولجميع الكنديين حيث يعود أعضاء البرلمان إلى مجلس النواب اليوم الإثنين بعد العطلة.يقول سينغ إن الرعاية الصحية تعاني بالفعل من نقص في الموظفين ويعتقد أن جعل المراكز ومرافق […]

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