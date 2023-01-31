2023/01/31 | 00:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بأربعة متهمين، بينهم مدير هيئة الضرائب السابق وزوجته، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.وذكرت الهيئة في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “الفريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تطيح بمدير هيئة الضرائب السابق وزوجته اثر تهم فساد المركز الخبري الوطني.

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