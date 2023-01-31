2023/01/31 | 00:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، دعم البرلمان للمكون الإيزيدي، مشيرا إلى ان المكون تعرض لأبشع الجرائم الإرهابية على يد داعش الإرهابي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يؤكد دعمه للمكون الإيزيدي الذي تعرَّض لأبشع الجرائم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد دعمه للمكون الإيزيدي الذي تعرَّض لأبشع الجرائم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد دعمه للمكون الإيزيدي الذي تعرَّض لأبشع الجرائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).