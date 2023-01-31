العامري والخزعلي يؤكدان دعم إجراءات الحكومة لتخفيض سعر الدولار

2023/01/31 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، دعم إجراءات الحكومة لتخفيض سعر الدولار.

وذكر بيان لمكتب العامري، تلقته (بغداد اليوم) أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والإقتصادية، وتم التأكيد على الإستمرار في دعم الحكومة لإنجاح برنامجها الوزاري ووضع الإجراءات والحلول الناجعة لتخفيض سعر صرف الدولار".

وتابع أن "العامري والخزعلي ناقشا ايضا أهمية دور تحالف الفتح في وحدة وتماسك الإطار التنسيقي وإدامة الشراكة الحقيقية ومواصلة العمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتطلعات الشعب العراقي".

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