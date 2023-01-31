الدفاع ترد على وسائل اعلام وتوضح التسلسل الزمني لحصول الملازم سجى على الرتبة

2023/01/31 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا جاء ردًا على معلومات متداولة حول الضابط الملازم سجى رعد هاشم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "رداً على ما تحدث فيه مقدم برنامج "بمختلف الآراء" قحطان عدنان، والذي يعرض على قناة "وان نيوز"، بخصوص الملازم سجى رعد هاشم، وكيفية حصولها على رتبة ملازم في الجيش العراقي، توضح الوزارة أن الملازم سجى اشتركت بالدورة التأهيلية رقم (١٢) التي ضمت الطبابة وصنوفاً آخرى وليس اختصاص طبابة فقط".

واضافت ان "الملازم سجى صنف إعلام تخرجت من الدورة التأهيلية مطلع عام 2021 إسوة ببقية المنتسبات وحسب تخصصهن، واشتركت فيما بعد بدورة الاستخبارات الأساسية، وتم تحويل صنفها أصولياً وحسب السياقات المتبعة، وهي من الضباط ذوي الكفاءة العالية، بشهادة آمريها".

واشارت الوزارة في بيانها الى انه "بناءً على ما جاء أعلاه، فان وزارة الدفاع تؤكد بأن ما تحدث فيه مقدم البرنامج يعد تشويهاً لسمعة ضباط الجيش، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من يسيىء الى ضباط الجيش العراقي ومنتسبيه".

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