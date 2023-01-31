2023/01/31 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت منظمة دبليو اس الأمريكية اليوم الاثنين، ان الهجمات التي وقعت ضد اهداف إيرانية خلال الساعات الماضية في مناطق داخل ايران وسوريا، ومنها استهداف رتل الشاحنات على الحدود العراقية، نفذت من خلال طائرات عسكرية ومسيرة تابعة للقوات الإسرائيلية وبشكل مباشر.

وقالت المنظمة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الإسرائيلية "اليمينية المتطرفة" تحت قيادة نتنياهو، باشرت بتنفيذ "حملة عداء" ضد ايران"، مشيرة إلى ان "الولايات المتحدة لها دور في تنسيقها مع إسرائيل".

وأكدت ان "الهجمات وقعت خلال زيارة مدير السي أي أيه الامريكية ويليام برنز الى تل ابيب، وتزامنت أيضا مع زيارة أخرى قام بها وزير الخارجية الامريكية انتوني بيلكنز".

المنظمة اكدت أيضا، ان "الهجمات أتت بعد مناورات عسكرية مشتركة قامت بها إسرائيل والولايات المتحدة استمرت لاسبوع كامل"، موضحة أن "وجود مدير السي أي ايه الامريكية خلال تلك المناورات وبعدها بينت ان برنز احتاج للقاء مباشر مع مدير الموساد الإسرائيلي لتنسيق الهجمات ضد ايران التي وقعت لاحقا".

اما عن هدف الولايات المتحدة من دفع إسرائيل لضرب ايران، فقد قالت المنظمة انه يأتي كـ"رد فعل" من واشنطن على طهران لدعمها المستمر لموسكو في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، الامر الذي أكده احد مساعدي الرئيس الاوكراني من خلال تغريدة قالت المنظمة انها وجهت ضد طهران وتضمنت قوله "لقد حذرناكم" في إشارة الى الهجمات الليلة التي وقعت في أصفهان امس.

وكانت 3 طائرات مسيرة صغيرة استهدفت أحد المصانع العسكرية بمحافظة أصفهان، يوم امس، فيما تعرضت شاحنات إلى قصف بطائرات مسيرة على الحدود العراقية السورية، وقالت تقارير انها تابعة لفصائل على صلة بايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة اميركية تكشف أسرار ضربات طالت أهدافا ايرانية خلال الساعات الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة اميركية تكشف أسرار ضربات طالت أهدافا ايرانية خلال الساعات الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).