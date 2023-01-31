2023/01/31 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة لـ (الزمان): نراقب متغيّرات كورونا والقيود مرهونة بإرتفاع الإصابات مخاوف من عودة أيام الحجر بعد قرار الإبقاء على حالة الطوارئ في العالم بغداد – قصي منذر اكدت وزارة الصحة ،انها تراقب عن كثب متغيرات فايروس كورونا ،لاتخاذ الاجراءات على ضوء مستجدات الموقف الوبائي في حال تسجيل زيادة بالاصابات اليومية،واكدت ان العراق يتابع بشكل مستمر […]

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