2023/01/31 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد يدعو يونيسكو إلى دعم القطاع التربوي والإهتمام بالمناطق الآثارية بغداد – ندى شوكت دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، منظمة اليونسكو،الى دعم القطاع التربوي والاهتمام بالمناطق الاثارية في العراق.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (رشيد، استقبل في قصر بغداد المدير الممثل لليونسكو في العراق باولو فونتاني ،وجرى تأكيد أهمية تعزيز سبل التعاون […]

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