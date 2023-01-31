2023/01/31 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون يستغربون وجود عجز بالموازنة في ظل الوفرة المالية خبراء يتوقّعون تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1350 ديناراً بغداد – فائز جواد استغرب مواطنون ، من مناقشات الاطار التنسيقي التي جرى التطرق خلالها الى وجود عجز في موازنة العام الجاري.وتساءل المواطنون في احاديث امس (اين ذهبت اموال العام الماضي الذي لم يشهد اقرار موازنة […]

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