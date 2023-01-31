شرطة البصرة تكشف جريمة قتل رجل وزوجته بـ

2023/01/31 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة البصرة، الاثنين، عن جريمة قتل مواطن وزوجته بواسطة مطرقة واعتقال الجاني.

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