شرطة البصرة تكشف ملابسات جريمة قتل مواطن وزوجته بـ

2023/01/31 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، ملابسات جريمة قتل مواطن وزوجته بواسطة مطرقة واعتقال الجاني.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريق عمل مشترك من قسم شرطة الدير والاستخبارات ومكافحة اجرام الدير، ومركز شرطة الزوين، استطاع وفي غضون وقت قياسي من كشف ملابسات جريمة قتل مواطن وزوجته بواسطة مطرقة وبداعي السرقة وتم التعرف على الجاني والقاء القبض عليه".

وأضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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