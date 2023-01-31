قرية كوجو تستعد لاستقبال وفد فرنسي

2023/01/31 | 01:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص تستعد قرية كوجو، جنوب جبل سنجار، لاستقبال وفد فرنسي وقال مصدر خاص لــ “ايزيدي 24” انه “من المقرر ان يزور وفد فرنسي مدرسة قرية “كوجو” القديمة وبعض المنازل في القرية من ضمنها منزل “نادية مراد”.تجدر الاشارة الى قرية كوجو، الواقعة في جنوب جبل سنجار، ضمن محافظة نينوى، شمال العراق، تعرضت …

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