الزراعة تدعم القطاع الحيواني برفع أسعار محصول الذرة

2023/01/31 | 01:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، دعمها للقطاع الحيواني من خلال رفع أسعار محصول الذرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “قدمنا الدعم للقطاع الحيواني من خلال رفع الوزارة لاسعار تسلم محصول الذرة الصفراء من الفلاحيين بواقع 500 الف دينار للطن الواحد وهذا للمرة الاولى”.واضاف “حيث تفرط المحاصيل في مصانع الوزارة ويباع كاعلاف الى مربي الثروة الحيوانية بواقع 400 الف للطن الواحد وهو سعر مدعوم علما ان صافي الطن الذي تتسلمه الوزارة من الفلاحيين يكون 600 كيلو فقط بعد تفريطها”.وبين الخزاعي، ان “مربي الثروة الحيوانية على اختلافهم من مربوا مواشي واغنام ودواجن والاسماك والجمال والخيول مشمولين بشراء المادة وفقا للسعر المدعوم من قبل الحكومة والوزارة لديمومة الانتاج المحلي ضمن خطة دعم الانتاج المحلي للوصول الى الاكتفاء الذاتي”.

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