خبير يحدد نسبة ارتفاع التضخم بالأسعار نتيجة أزمة الدولار

2023/01/31 | 01:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد الخبير الاقتصادي، نبيل التميمي، اليوم الاثنين، نسبة التضخم بالأسعار بسبب ازمة الدولار في الأسواق المحلية، فيما أكد أن المسؤولين وعلى رأسهم البنك المركزي لم يهيئوا الأجواء ولم يُكيفوا وضع التجار مع الإجراءات الجديدة.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الدولار ارتفع في العراق بسبب الإجراءات بحوالي 10 بالمئة، في ظل حالة عدم يقين التجار في عملية طرح الأسعار”، مبينا أن “الأسعار المحلية وبسبب الارتفاع الكبير بأسعار الصرف تضخمت بنسبة أعلى من الـ 10 %”.

وأضاف، “خلال العشرين عاماً الماضية كانت تُجرى عمليات التجارة المحلية في العراق بطريقة بدائية والمستفيد الأول هي مصارف محدودة، نتيجة فرق السعر بين البيع الرسمي وأسعار السوق الموازية”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “المسؤولين وعلى رأسهم البنك المركزي لم يهيئوا الأجواء، ولم يُكيفوا وضع التجار مع الإجراءات الجديدة، ولم يكن هناك أي استعداد مسبق لمثل تلك الخطوة التي أربكت المشهد بالكامل”.

وبين أن “اغلبية التجار كانوا يتعاملون بدون وثائق، و يخشون التعامل مع مؤسسات الدولة بشكل رسمي، خاصة مع الجمارك والضرائب، وهو ما سبب هذا الارتباك الكبير بالأسواق”.

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