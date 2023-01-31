2023/01/31 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XQWgyG6MWiA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير قانوني: البرلمان الحالي غير مكتمل الأهلية بسبب خروجه المستمر عن سياق الدستور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبير قانوني: البرلمان الحالي غير مكتمل الأهلية بسبب خروجه المستمر عن سياق الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).