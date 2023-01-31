أزمة الدينار العراقي.. الأسباب والتداعيات

2023/01/31 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تأثير ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد العراقي؟ كيف يمكن للعراق الذي يبيع كل نفطه بالدولار أن يعاني بسبب ارتفاعه؟ ما هي الإجراءات الواجب على الحكومة اتخاذها لتخفيض سعر الدولار؟ لماذا لا يشعر المواطن بتحسن الوضع الاقتصادي للعراق؟ وماهي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمنع التلاعب بأسعار الدولار أو احتكار المواد الغذائية؟

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