2023/01/31 | 02:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاثنين.المتحدثة باسم كتلة الحزب...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الزعماء المتخاصمون..



أصدقاء خلف الستار..



وواشنطن تفرض على بغداد تسديد ديون طهران بالدينار أولاً على المسلة.

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